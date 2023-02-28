"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Toll Brothers

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждают рекомендацию "покупать" для акций Toll Brothers с целевой ценой $70 за штуку, что предполагает потенциал роста 18% от текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"В отрасли отмечается дефицит жилья (позитивно для строителей) при серьезном росте ипотечных ставок, - указывают аналитики. - Наблюдается резкая просадка заказов на новые дома и покупки. Мы сохраняем оптимизм, поскольку компания удерживает лидерство на рынке элитного жилья".

Toll Brothers 21 февраля отчиталась за финансовый 1К23: прибыль на акцию увеличилась на 37% до $1,7 при падении числа новых договоров на 50% и объемов продаж в долларовом выражении на 51% (до $1,5 млрд), отмечается в комментарии. Компания утверждает, что спрос в каждом следующем месяце прошедшего квартала был выше, чем в предыдущем, в январе чистый показатель заключенных договоров превысил суммарный результат ноября и декабря.

"Мы повышаем прогноз EPS на финансовый 2023 года до $8,66 с $8,46 на фоне превзошедших ожидания результатов за 1К23 и более высоких, чем мы ранее ожидали, темпов вывода жилья на рынок во 2К. Ориентир по EPS Toll Brothers - $8-9", - отмечают эксперты "БКС МИ".

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