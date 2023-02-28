Рубль днем перешел к снижению к доллару и евро по завершении налоговых выплат февраля

Москва. 28 февраля. Доллар США и евро развернулись вверх после падения в ходе утренней сессии и умеренно подрастают на Московской бирже во вторник днем, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне снижения спроса на рублевую ликвидность после перечисления в бюджет основных налогов февраля.

Курс доллара США составил 75,03 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 42,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 79,52 руб./EUR1, подорожав на 23 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 33,6 копейки - до 77,05 рубля. Курс китайского юаня поднялся на 2,2 копейки - до 10,76 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно дешевеет к доллару и евро на дневных торгах в условиях снижения спроса на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров по факту завершения налогового периода месяца. Во вторник они должны перечислить в бюджет НДПИ, НДД и акцизы, и это привело к заметным продажам валюты в ходе утренних торгов, однако затем рубль начал активно терять позиции.

"Рубль корректируется после крупных продаж валюты в начале недели. Во вторник банки проводят окончательные расчеты по крупнейшим налогам февраля. Однако на валютном рынке пик налоговых платежей уже малозаметен. Судя по всему, основная часть валюты была конвертирована участниками накануне, когда рубль продемонстрировал заметное укрепление. Сегодня на рынке не наблюдается однозначного движения: к середине дня рубль торгуется в минусе, однако в утренние часы российская валюта успела обновить максимумы в парах с долларом, евро и юанем. Мы полагаем, что пик налоговых перечислений в бюджет позволил рублю проигнорировать ужесточение санкционной риторики, однако с окончанием периода платежей давление на российскую валюту может возобновиться", - говорит начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Рубль в понедельник заметно укрепился. Помимо фактора налогового периода, снижение курса пары "доллар-рубль" объяснялось коррекцией после окончательного раскрытия деталей последнего пакета санкций. Сегодня февральский налоговый период в России официально завершится, что может затруднить дальнейшее движение курса пары "доллар-рубль" ниже 74 руб./$1. В среднесрочной перспективе динамику рублю задаст анонс мартовских объемов продаж юаней в рамках бюджетного правила, запланированный на пятницу", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Цены на нефть усилили подъем днем во вторник, однако все равно завершают в минусе четвертый месяц подряд.

Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подорожали на 1,4% - до $83,19 за баррель. Котировки апрельских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 1,56% - до $76,86 за баррель.

Главным негативным фактором для нефтяного рынка в феврале стали ожидания дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики в США, которые привели к укреплению курса доллара.

Кроме того, давление на рынок оказали данные об увеличении запасов нефти в США до рекордного уровня с мая 2021 года, отмечает агентство Bloomberg.

Нефтяной рынок в 2023 году будет подвержен относительно высокой волатильности, цены на нефть будут находиться в диапазоне $80-110/барр., считает глава "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) Александр Дюков. Одновременно, по его словам, волатильность на нефтяном рынке будет относительно высокой, но есть ряд инструментов для борьбы с ней, в частности, ОПЕК+.

Решение правительства России сократить добычу нефти в марте позволит сбалансировать ситуацию на мировом рынке, кроме того заявил журналистам глава "Газпром нефти". "В данный момент на рынке наблюдается некоторый профицит. Соответственно то решение, которое принято правительством - о сокращении объемов добычи в Российской Федерации - направлено на то, чтобы сбалансировать рынок", - сказал он.

О планах сократить добычу в России в марте на 500 тысяч баррелей в сутки 10 февраля объявил вице-премьер Александр Новак. Он назвал это добровольным решением, которое должно способствовать восстановлению рыночных отношений. По его словам, при принятии дальнейших решений Москва будет действовать исходя из складывающийся ситуации на рынке.

Банк России во вторник, 28 февраля, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 3 трлн 331,2 млрд рублей (при лимите 3,8 трлн рублей и спросе 3 трлн 331,2 млрд рублей) в среднем по ставке 7,45% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 21 февраля, банки разместили 3,73 трлн рублей (при лимите 3,73 трлн рублей и спросе 3 трлн 756,1 млрд рублей) в среднем по ставке 7,39% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов немного подросли во вторник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК опустились относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок поднялись на 2 базисных пункта (б.п.) - до 7,6% и 7,69% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца, напротив, уменьшились на 2 б.п. - до 7,88% и 8,29% годовых, ставка на срок 6 месяцев упала н 6 б.п. - до 8,47% годовых.