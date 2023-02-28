БКС Экспресс открыл торговую идею: покупать акции Alibaba с целью HKD115

БКС Экспресс открыл торговую идею "покупать акции Alibaba Group Holding на "СПБ бирже" с целью 155 гонконгских долларов (HKD) за штуку" с горизонтом инвестирования до шести месяцев. Цена входа: от HKD87, потенциальная доходность: около 32%, сообщается в материале аналитика Альберта Короева.

Эксперт отмечает следующие позитивные факторы:

- Китайские компании торгуются с низкими мультипликаторами. Консенсус-прогноз инвестдомов предполагает рост более чем на 60% на горизонте года, большинство рекомендаций - "покупать".•

- Котировки уже существенно скорректировались после прошедшей волны роста в бумагах гонконгских эмитентов., при этом исторически цена остается вблизи минимумов последних семи лет.

- "В 2023 году в Китае ожидается восстановление внутреннего спроса, что может стать позитивным фактором. Интерес к китайским акциям может вырасти в ближайшие недели на фоне сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва. Объявления в рамках собрания могут в большей степени прояснить приоритеты политики властей по мере того, как они переходят от неотложных проблем, связанных с пандемией к другим вопросам", - пишет Короев.

- Последний отчет показал, что инвесторы не сильно воодушевились представленными результатами Alibaba, хотя компания превысила прогнозы по EPS, которая выросла на 76% г/г, а скорректированная EBITDA - на 15%. В то же время пересмотров рекомендаций отраслевых аналитиков по большому счету не последовало.

Обращает внимание эксперт БКС Экспресс и на возможные риски: появление негативных регулятивных новостей; усиление конкуренции на рынке e-commerce Китая; геополитические риски, связанные с отношениями КНР и США.

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