.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / "БКС МИ" снизил прогнозную цену акций EPAM Systems до $330
.
28 февраля 2023 года 17:09
"БКС МИ" снизил прогнозную цену акций EPAM Systems до $330
Аналитики "БКС Мир инвестиций" (БКС МИ") понизили прогнозную стоимость акций EPAM Systems Inc. до $330 за штуку, что предполагает потенциал роста 5% от текущего уровня, сообщается в материале. Рекомендация "держать" для этих бумаг была сохранена экспертами. "Американская IT-компания EPAM Systems представила смешанные финансовые результаты за IV квартал 2022 года. Передача части проектов со стороны клиентов конкурентам на фоне возможной реализации операционных рисков может продолжить оказывать давление на финансовые показатели. Ранее менеджмент отмечал возврат к среднеисторическому уровню маржинальности по итогам 2023 года, однако понизил прогноз по марже на фоне более слабого спроса", - указывают аналитики. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: США-EPAM-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
.
01 марта 2023 года 10:18
алитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут отчетность компаний и макростатистика: - Результаты "Юнипро" за 2022 год по РСБУ. - Результаты "Полюса" за 2022 год по МСФО. - ИПЦ Германии за февраль. -... читать дальше
.01 марта 2023 года 10:06
Вероятно продолжение роста индекса Мосбиржи и его закрепление в диапазоне 2250-2300 пунктов на торгах в среду - поддержкой рынку акций РФ выступит улучшение внешнего фона (прежде всего за счет неплохой статистики по Китаю), считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). Предпочтение, по мнению экспертов,... читать дальше
.01 марта 2023 года 09:55
Возможен рост на российском рынке акций в начале торговой сессии в среду, считает ведущий аналитик "Открытие Инвестиции" по глобальным исследованиям, эксперт "Открытие Research" Андрей Кочетков. "Внешний фон для российского рынка акций складывается позитивно в среду утром. Рост деловой активности... читать дальше
.01 марта 2023 года 09:50
Москва. 1 марта. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
.01 марта 2023 года 09:43
Фокус внимания рынка рублевых гособлигаций в среду - аукционы Минфина РФ по размещению классических ОФЗ 26238 и 26241, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Монастыршина. "Минфин РФ сообщил, что 1 марта проведет аукционы по размещению ОФЗ 26238 (погашение... читать дальше
.01 марта 2023 года 09:31
Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в среду умеренным повышением в пределах 0,1-0,5%, в диапазоне 2255-2265 пунктов, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос. "Умеренное утреннее улучшение внешнего фона создает условия для открытия индекса... читать дальше
.01 марта 2023 года 09:11
Индекс Мосбиржи в целом обладает потенциалом роста к 2340-2380 пунктам в среднесрочной перспективе, считает эксперт БКС Экспресс Василий Карпунин. "Российский рынок акций во вторник продолжил выглядеть уверенно, поднимаясь на повышенных оборотах. Индекс Мосбиржи прибавил 0,6% и вернулся выше 2250... читать дальше
.01 марта 2023 года 09:10
Фондовые индексы США упали во вторник и по итогам всего февраля. Фондовые индексы стран АТР преимущественно поднимаются в среду. Цены на нефть растут утром в среду. читать дальше
.01 марта 2023 года 09:01
алитики "Финама" сохраняют рейтинг "держать" для акций калифорнийского коммунального оператора Sempra Energy с прогнозной стоимостью на уровне $161 за штуку по результатам представленной эмитентом отчетности за четвертый квартал и весь 2022 год, сообщается в комментарии инвестиционной... читать дальше
.01 марта 2023 года 08:51
Москва. 1 марта. Доллар США и юань слегка колеблются на Московской бирже на старте торгов в среду, рубль стабилен на фоне противоречивых факторов. читать дальше
.28 февраля 2023 года 19:33
Рубль снизился к доллару и евро по итогам последних торгов зимы по завершении налоговых выплат февраля
Москва. 28 февраля. Доллар США и евро умеренно укрепились на Московской бирже по итогам торгов вторника, рубль подешевел к бивалютной корзине в последние день февраля на фоне снижения спроса на рублевую ликвидность после перечисления в бюджет основных налогов месяца. читать дальше
.28 февраля 2023 года 19:29
Москва. 28 февраля. Рынок акций РФ во вторник, на последних зимних торгах, вырос на фоне улучшения внешней конъюнктуры, индекс Мосбиржи превысил рубеж 2250 пунктов, при этом лидерами выступили бумаги нефтяников во главе с "Татнефтью" благодаря росту нефти. читать дальше
.28 февраля 2023 года 19:10
Москва. 28 февраля. Котировки российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали во вторник смешанную динамику, несмотря на возобновившееся снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries) после локальной коррекции в начале недели. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков евробондов РФ сузились, а для ряда бумаг - расширились. читать дальше
.28 февраля 2023 года 19:00
Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждают рекомендацию "покупать" для акций Toll Brothers с целевой ценой $70 за штуку, что предполагает потенциал роста 18% от текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании. "В отрасли отмечается дефицит жилья (позитивно для строителей) при... читать дальше
.28 февраля 2023 года 18:29
"Финам" понизил целевую цену акций "ЛУКОЙЛа" с 5020 руб. до 4623 руб. за штуку, сохранив рейтинг "покупать". Потенциал роста акций компании составляет 18,3% к концу 2023 года, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. Снижение целевой цены преимущественно связано с коррекцией цен на... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.