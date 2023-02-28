ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ставку на уровне 7,5% в марте - Альфа-Банк

Банк России, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 7,5% на заседании 17 марта, но пошлет рынку жесткий сигнал, полагает главный экономист Альфа-Банка Наталья Орлова.

"ЦБ РФ сообщил о росте инфляционных ожиданий домохозяйств до 12,2% в феврале с 11,6% в январе. Февральский уровень инфляционных ожиданий домохозяйств сопоставим со среднемесячным уровнем 12,2% в ноябре-декабре 2022 года. Мы расцениваем ухудшение инфляционных ожиданий домохозяйств как негативное событие, и в последнем пресс-релизе ЦБ РФ обращал внимание на свои опасения по поводу инфляционных ожиданий, которые находятся на высоком уровне и остаются незаякоренными, что является источником инфляционного риска. В то же время динамика недельной инфляции находится в понижательном тренде - инфляция составила 0,5% с начала месяца на 20 февраля", - отмечает эксперт.

Таким образом, главным фактором для наблюдения сейчас является итоговая инфляция за февраль (в январе инфляция составила 0,8% м/м), считает Орлова.

"В целом, на данный момент мы подтверждаем свое мнение о том, что ЦБ РФ будет действовать осторожно и скорее всего предпочтет вариант сохранения ставки на прежнем уровне на заседании 17 марта, но пошлет рынку жесткий сигнал", - резюмирует стратег банка.

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