Есть риск дальнейшего ухудшения финансовых показателей Fix Price - Альфа-банк

Есть риск дальнейшего ухудшения финансовых показателей Fix Price из-за замедления инфляции и слабого потребительского спроса, полагает аналитик Альфа-банка Евгений Кипнис.

"Fix Price опубликовала финансовые результаты по МСФО за IV кв. и 2022 год. Сильный рубль и усилия компании по управлению ассортиментом поддержали маржу в 2022 году. Это было частично нейтрализовано отрицательным эффектом операционного рычага, который был особенно заметен в 4К, когда рост выручки существенно замедлился до 14% г/г. Это произошло несмотря на низкую базу в 4К21, когда на бизнес Fix Price негативно повлияла вспышка COVID в России. Таким образом, мы видим риск дальнейшего ухудшения операционных показателей компании в 1П23 из-за замедления инфляции и слабого потребительского спроса, что негативно влияет на продажи товаров не первой необходимости", - пишет эксперт.

По оценке Кипниса, положительным моментом является то, что компании удалось снизить оборотный капитал и сгенерировать положительный СДП в размере 14 млрд руб. в 2022 году, перейдя в чистую денежную позицию на конец года. Это позволит компании продолжать инвестировать в рост бизнеса в будущем.

"Тем не менее, по нашим оценкам, Fix Price торгуется на мультипликаторе 6,2x EV/EBITDA 2023П (против мультипликатора 3-3,7x X5 Retail и "Магнита"), что оставляет ограниченный потенциал роста в текущих условиях", - указывает аналитик банка.

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