"Альфа-Капитал" ожидает высоких результатов от банковского сектора РФ в 2023г

"Альфа-Капитал" ожидает высоких финансовых результатов от банковского сектора РФ в 2023 году, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Александра Джиоева.

"Чистая прибыль российского банковского сектора по итогам января выросла в 1,5 раза г/г - почти до 260 млрд рублей, при этом доля прибыльных банков возросла до 81% по сравнению с 68% в декабре 2022 года, - констатирует эксперт. - Прибыль была получена за счет как роста бизнеса, так и низкого уровня резервирования по сравнению с 2022 годом, когда был создан значительный объем резервов, пишет ЦБ. Роспуск части резервов будет способствовать улучшению результатов банков в этом году, хотя этого эффекта вряд ли хватит на весь год".

Аналитик ожидает высоких результатов от банковского сектора в этом году, но не выше, чем в чрезвычайно успешном 2021 году (2,4 трлн рублей). Осложнить рост бизнеса, на взгляд Джиоева, банкам может ужесточение регулирования: повышение требований к выдаче ипотеки (например, в рамках совместных ипотечных программ застройщиков и банков), измененные параметры льготной ипотеки.

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