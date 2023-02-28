БКС Экспресс открыл торговую идею: покупать акции Мосбиржи с целью 130 руб

БКС Экспресс открыл торговую идею "покупать акции "Московской биржи" с целью 130 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 180 дней. Цена входа: 110 рублей, потенциальная доходность: 18,2%, говорится в комментарии аналитика Евгения Калянова.

"Поддержку акциям составляют сильные результаты "Московской биржи" в совокупности с невысокой рыночной оценкой компании, и гибкость ее похода к работе в резко изменившихся обстоятельствах в 2022 году, - отмечает эксперт. - Биржа активно выводит новые инструменты на торги и стремится реализовать потенциальный спрос инвесторов, продолжая раскрывать результаты своей деятельности. Ожидаем, что по результатам за полный 2022 год, которые могут быть опубликованы в марте, чистая прибыль составит 32 млрд руб.".

Невысокие текущие оценки относительно исторических уровней - P/E 2022e 7,8x и EV/EBITDA 2022e 7,7x - Калянов считает привлекательными относительно исторических уровней.

Плюсом для инвесторов, по мнению аналитика, также выступает и степень прозрачности бизнеса "Мосбиржи". Компания входит в лидеры среди компаний сектора по уровню раскрытия финансовой информации.

Отмечает Калянов и возможные риски:

- Продолжающееся санкционное давление на российский корпоративный сектор может вызвать существенное дальнейшее снижение кредитоспособносности эмитентов и падение интереса к их бумагам со стороны инвесторов, соответственно.

- Усиление ограничений к торговле ценными бумагами и обращению финансовых инструментов со стороны ЦБ РФ.

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