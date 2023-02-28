БКС Экспресс закрыл торговую идею: покупать акции Сбербанка с целью 170 руб

БКС Экспресс досрочно закрыл торговую идею "покупать обыкновенные акции Сбербанка с целью 170 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 240 дней, открытую 12 июля 2022 года, в связи с достижением целевого ориентира, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Доходность от курсового роста составила 33,3% за 7,5 месяцев, - отмечают аналитики. - Бумаги Сбербанка по-прежнему остаются привлекательной ставкой на сохранение прибыльности крупнейшего госбанка страны и возврат к дивидендам. Долгосрочный взгляд на акции Сбербанка остается позитивным".

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