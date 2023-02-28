Рынок акций РФ утром обновил 2-недельный максимум индекса Мосбиржи и откатился

Москва. 28 февраля. Рынок акций РФ утром во вторник консолидируется при смешанной динамике "фишек" из-за фиксации прибыли игроками в ряде бумаг, а также на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок. Индекс Мосбиржи в начале торгов поднимался к 2260 пунктам, 2-недельному максимуму, после чего сдала назад обратно к 2240 пунктам.

К 11:05 МСК индекс Мосбиржи составил 2242,45 пункта (+0,1%, утром индекс поднимался до 2258,68 пункта), индекс РТС - 943,18 пункта (-0,2%); цены большинства blue chips на Московской бирже изменились в пределах 1%.

Доллар вырос до 74,89 рубля (+0,29 рубля), на утренней сессии курс опускался до 73,98 руб./$1.

Подорожали акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,9%), бумаги "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,6% и +0,3% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,4%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,1% и +0,1% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,1%).

Подешевели акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,1%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,1%).

Правительство Японии приняло решение об ужесточении санкций в отношении России в связи с ситуацией вокруг Украины, в расширенные санкционные списки, которые опубликованы на сайте японского МИД во вторник, вошли 94 организации и 48 физических лиц. Санкции вводятся в отношении Росбанка (MOEX: ROSB) и группы "Вагнер"; в список из 73 организаций, активы которых будут заморожены, вошли ОАО "Радиоавионика", НПО "Квант", судоремонтные и авиаремонтные заводы, включая центр "Звездочка".

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", отскок рынка акций РФ вверх в краткосрочной перспективе подогревается ожиданиями позитивных новостей в марте по одному из тяжеловесов - Сбербанку (релиз отчетности по МСФО, обсуждение дивидендов). Однако, бал "быков" не будет продолжительным, поскольку сильных катализаторов для роста российского рынка в виде дополнительной ликвидности, либо снижения геополитической напряженности, пока нет. Американский рынок продолжит реагировать на статистику - основным риском для рынков США остается инфляция и длительное сохранение жесткой ДКП ФРС.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, новые антироссийские санкции не слишком отпугивают от вложений в финансовый сектор.

Цены на нефть пытаются восстановиться после снижения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны. Российский рынок в начале недели смог вырасти, несмотря на обширные пакеты новых западных санкций, направленных в основном на финансовый сектор.

Китайские индексы просели на фоне усиления напряженности в отношениях с США, на этот раз из-за украинского конфликта. Гонконгский Hang Seng снизился на фоне статистики, показавшей сокращение экспорта из Гонконга в январе на 36,7% - максимальными темпами за 70 лет. Нефть подросла, Brent остается в диапазоне $79,5-83,5 за баррель. Накануне поставки нефти из России в Польшу по трубопроводу "Дружба" приостановились, а Германия сообщила, что готова к приостановке движения транзитной нефти через данный трубопровод. Перспектива более ограниченного предложения на рынке, однако, пока нивелируется общей неопределенностью в мировой экономике. В середине недели нефтяной рынок получит новые поводы для размышлений в виде данных по деловой активности в Китае за февраль, а также недельных запасов в США.

Индексы Мосбиржи и РТС закрепились выше сопротивлений 2225 и 935 пунктов соответственно благодаря покупкам в Сбербанке. С технической точки зрения теперь можно рассчитывать на возвращение индикаторов как минимум в район 2290 и 960 пунктов, полагает аналитик.

Для акций Сбербанка сопротивлением выступает отметка 170 руб., дальнейшей целью роста может стать уровень 180 руб. Уверенно смотрятся и бумаги Мосбиржи, которой еще предстоит преодолеть среднесрочное сопротивление 117 руб. Расписки TCS Group отыграли большую часть потерь начала недели, что указывает на наличие сдержанного оптимизма в отношении бизнеса эмитента. Угольные компании продолжают получать поддержку от ожиданий дальнейшего роста поставок на восточном направлении, отмечает Кожухова.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, внешний фон нельзя называть уверенно позитивным, так как настроения на рынках портятся мгновенно от очередных заявлений или новостей об ухудшении отношений США и Китая. В США вновь звучат обвинения в адрес КНР по поводу "изобретения" COVID-19, а также "неправильного" сотрудничества с РФ. Китай уже не отмалчивается, а весьма активно выражает свою позицию, считает аналитик.

Между тем, вопрос инфляции остается столь же острым, и даже в ФРС не все до конца понимают факторы динамики ценовых всплесков. Поэтому неуверенность будет проявляться в виде волатильности доходностей облигаций, которые уже сегодня для многих являются хорошей альтернативой акциям. "В России санкции быстро перестали волновать российский рынок акций, он может провести день в консолидации или даже продолжить рост. Отечественная нефть хорошо продается. Рубль может продолжить укрепление на фоне уплаты налогов", - полагает Кочетков.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, основным драйвером подъема рынка акций выступает спокойное прохождение праздников и объявление "не очень страшных" санкций Запада, что позволило нарастить "длинные" позиции, сокращенные в преддверии 23 февраля.

В целом ситуация на рынке улучшилась, индекс МосБиржи завершил понедельник на внутридневных максимумах, что говорит о сохраняющемся спросе. Но препятствовать росту индикатора может фиксация спекулятивной прибыли по акциям Мосбиржи и Сбербанка. Чтобы этого не случилось, нужны очень весомые поводы, полагает Антонов.

В США в понедельник индексы акций выросли на 0,2-0,6% во главе с Nasdaq после падения на прошлой неделе. На минувшей неделе Dow Jones потерял 3%, что стало самым значительным падением с сентября прошлого года; индекс S&P 500 опустился на 2,7%, Nasdaq - на 3,3% на фоне сигналов сохранения высокой инфляции в США.

В понедельник стало известно, что объем заказов на товары длительного пользования в США в январе упал на 4,5% относительно декабря, когда показатель подскочил на 5,1%. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали снижения на 4%. Аналитики отчасти объясняют рост индексов в понедельник некоторым снижением доходности американских гособлигаций, отмечает MarketWatch.

Во вторник в Азии также преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,1%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,5%, южнокорейский Kospi подрос на 0,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский индикатор Hang Seng потерял 0,6%), но проседают Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 теряют 0,4-0,6%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,3%).

Темпы роста розничных продаж в Японии выросли до максимального уровня с мая 2021 года благодаря полному снятию карантинных ограничений. Показатель поднялся в январе на 6,3% в годовом выражении после повышения на 3,8% в декабре, сообщило министерство экономики, торговли и промышленности Японии. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал рост на 4%.

В то же время, промпроизводство в Японии в прошлом месяце, согласно предварительным данным, снизилось на 4,6% относительно декабря - самыми резкими темпами за восемь месяцев. Эксперты в среднем ожидали уменьшения показателя на 2,6%.

Фьючерсный рынок ожидает, что ставка ФРС достигнет пика на уровне 5,4% в этом году, хотя месяц назад максимальный уровень ставки оценивался в 5%, отмечает агентство Bloomberg. Повышение ставки ФРС оказывает влияние на все рынки, поскольку, в частности, увеличивает стоимость заимствования в долларах.

На нефтяном рынке утром во вторник цены умеренно растут, но завершают февраль снижением.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК во вторник составила $83,08 за баррель (+0,8% и -0,9% в понедельник), апрельская цена WTI - $76,41 за баррель (+1% и -0,8% накануне).

Срок биржевого обращения апрельских контрактов Brent истекает с завершением сессии во вторник.

С начала февраля сорт Brent подешевел на 2,5%, WTI - на 4%. Нефтяной рынок завершает в минусе четвертый месяц подряд на фоне ужесточения денежно-кредитной политики в США, а также роста запасов нефти в стране при недостаточно быстром восстановлении спроса в Китае.

Сигналы устойчивости инфляции в Штатах говорят в пользу дальнейшего подъема базовой ставки ФРС и ее длительного сохранения на уровне, который будет сдерживать экономическую активность. Ужесточение политики Федрезервом также способствует укреплению доллара США, что отрицательно сказывается на сырьевых рынках.

Тем временем запасы нефти в Штатах находятся на максимуме с мая 2021 года. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли по итогам восьмой недели подряд и достигли самого высокого уровня с июня 2021 года.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже утром во вторник выросли акции ПАО "ТНС энерго Кубань" (MOEX: KBSB) (+19,6%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+5,6%), ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (+4,8%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+4,2% и +9,7% "префы"), "префы" ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (+4,2%), акции МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (+4%).

Подешевели "префы" ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (MOEX: JNOS) (-4%), акции банка "Авангард" (MOEX: AVAN) (-2,7%), OR Group (MOEX: ORUP) (-1,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:05 МСК составил 12,24 млрд рублей (из них 6,31 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 854,13 млн рублей на бумаги "Газпрома" (MOEX: GAZP) и 484,76 млн рублей на "префы" Сбербанка).