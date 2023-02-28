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28 февраля 2023 года 11:10
Вероятна стабилизация валютного курса в диапазоне 74-76 руб./$1 в ближайшие дни - "Солид Брокер"
Вероятна стабилизация валютного курса в диапазоне 74-76 руб./$1 в ближайшие дни, считают аналитики "Солид Брокер". Эксперты отмечают, что в начале недели курсы ведущих мировых валют на российском рынке отступили от многомесячных максимумов, установленных 24 февраля. Укреплению рубля способствовала сезонная продажа валютной выручки экспортерами, а также закрытие спекулятивных позиций в ведущих валютах после реализации на прошлой неделе санкционных рисков. "Действительно, в конце месяца после праздничных дней усиливается давление продавцов валюты, в первую очередь для уплаты НДПИ и НДС, - пишут аналитики. - Поэтому мы видим довольно высокую волатильность курса. Текущий курс доллара уже позволяет сократить дефицит нефтегазовых доходов, т.к. рублевая цена Urals выше 4000 рублей, что на среднем уровне 2019 года. Более того, нефтекомпании в преддверии сокращения добычи её наращивают и вышли на докризисные уровни. Поэтому в целом мы не ожидаем пока дальнейшего заметного движения валюты вверх, а предполагаем переход в "боковик" в районе 74-76 руб./$1. В марте, как мы ожидаем, валютное правило также будет работать, а объем продажи валюты будет на уровне февраля". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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