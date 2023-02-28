Доходности ОФЗ могут вырасти на несколько базисных пунктов во вторник - SberCIB

Доходности рублевых гособлигаций могут вырасти на несколько базисных пунктов на торгах во вторник, как это обычно происходит перед аукционами Минфира РФ, говорится в материале аналитиков SberCIB Investment Research.

Котировки нефти марки Brent могут приблизиться к уровню $83 за баррель во вторник, полагают эксперты инвестбанка.

Предпосылки для укрепления рубля сохраняются, вторник - основной день налоговых выплат в феврале, поэтому предложение иностранной валюты, скорее всего, останется высоким, считают в SberCIB.

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