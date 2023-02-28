Доходность бумаг ММК и Северстали может составить 20% к середине весны - "БКС МИ"

Доходность бумаг "ММК" и "Северстали" может составить 20% к середине весны, полагают аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ").

"Экспортные цены на заготовку продолжают расти на фоне повышения спроса на арматуру в Турции. Поставки из России ограничены - сталелитейщики отмечают сильный внутренний рынок сортового проката, уверенность в дальнейшем росте и высокую загрузку производства экспортными заказами. Розничные цены на г/к прокат и арматуру выросли на 1,7% и 7%, до $649 за т и $546 за т, соответственно. Мы ожидаем дальнейшего роста цен на сталь в России в связи с повышательной тенденцией на мировых рынках. На этом фоне стальные компании остаются нашими фаворитами (в первую очередь "Северсталь" и "ММК") и должны к середине весны обеспечить доходность 20%", - пишут эксперты инвесткомпании.

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