Ключевые события вторника в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут отчетность "ТГК-1" и макростатистика в США:

- Результаты "ТГК-1" за 2022 год по РСБУ;

- Индексы цен на экспорт и импорт в Германии в январе;

- Товарные запасы в розничной торговле в США в январе;

- Индекс цен на жилье в США за декабрь;

- Индекс деловой активности Чикаго за февраль;

- Индекс доверия потребителей в США от Conference Board за февраль;

- Недельный отчет Американского института нефти по запасам углеводородов в хранилищах.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.