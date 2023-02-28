ПСБ рекомендует покупать обыкновенные акции Сбербанка с целью 222 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать обыкновенные акции Сбербанка с целью 222 руб. за штуку, сообщается в комментарии.

"Обыкновенные акции Сбера в понедельник подорожали более, чем на 3% на растущих оборотах, поднявшись к заветным 170 руб., максимуму с марта 2022 года. 9 марта Сбер представит отчетность по МСФО, которая обещает быть неплохой. Среднесрочно смотрим на бумаги позитивно, полагая, что Сбер будет бенефициаром восстановления финсектора в этом году. Банк вернулся к прибыли в конце 2022 года, может распределить дивиденды (минимум 6,65 руб./акцию, если 50% чистой прибыли распределят или 10,67 руб./акцию, если 100%). Рекомендуем акции к покупке с целью 222 руб.за бумагу", - пишут эксперты ПСБ.

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