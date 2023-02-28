Возможно преобладание продавцов на рынке ОФЗ во вторник - ПСБ

Доходности рублевых гособлигаций могут подрасти в пределах 5 б.п. на торгах во вторник, отыгрывая ожидания предложения нового госдолга на аукционах Минфина РФ в среду, 1 марта, и данные по росту инфляционных ожиданий населения, для 10-летних ОФЗ 26221 актуальным является диапазон доходности 10,4-10,6% годовых, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

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