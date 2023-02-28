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28 февраля 2023 года 09:45

Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют ярко выраженной динамики

Москва. 28 февраля. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили умеренным подъемом сессию в понедельник, немного восстановившись после резкого снижения по итогам предыдущей недели. На минувшей неделе Dow Jones потерял 3%, что стало самым значительным падением с сентября прошлого года. Индекс S&P 500 опустился на 2,7%, Nasdaq - на 3,3%. Аналитики отчасти объясняют рост индексов в понедельник некоторым снижением доходности американских гособлигаций.

Падение Уолл-стрит на прошлой неделе спровоцировали сигналы сохранения высокой инфляции в США. Как показали опубликованные в пятницу статданные, индекс потребительских цен (индекс PCE) в Штатах в январе увеличился на 0,6% относительно предыдущего месяца, показав максимальный прирост за полгода. Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, увеличился также на 0,6% за месяц (в декабре - на 0,4%). В годовом выражении рост индикатора, который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, ускорился до 4,7% по сравнению с 4,6% в декабре. При этом аналитики ожидали менее значительного подъема - на 0,4% и 4,3% соответственно.

Тем временем в понедельник стало известно, что объем заказов на товары длительного пользования в США в январе упал на 4,5% относительно декабря, когда показатель подскочил на 5,1%. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали снижения на 4%., отмечает MarketWatch.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона не показывают единой динамики на торгах во вторник. Трейдеры оценивают сигналы, касающиеся дальнейшего направления политики Федеральной резервной системы, а также статданные по экономике Японии. Фьючерсный рынок ожидает, что ставка ФРС достигнет пика на уровне 5,4% годовых в этом году, хотя месяц назад максимальный уровень ставки оценивался в 5%, отмечает агентство Bloomberg. Повышение ставки ФРС оказывает влияние на все рынки, поскольку, в частности, увеличивает стоимость заимствования в долларах.

Японский индекс Nikkei 225 вырос по итогам торгов всего на 0,06%. Южнокорейский фондовый индекс KOSPI поднялся на 0,3% на торгах во вторник, австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,47%. Вместе с тем гонконгский фондовый индекс Hang Seng теряет 0,6% в ходе торгов, китайский Shanghai Composite - 0,2%.

В свою очередь цены на нефть поднимаются во вторник, но завершают февраль снижением. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск во вторник составила $82,68 баррель, что на 0,28% выше цены на закрытие предыдущей сессии. В понедельник эти контракты подешевели на 0,9%, до $82,45 за баррель. Срок биржевого обращения апрельских контрактов истекает с завершением сессии во вторник. Более активно торгуемые майские фьючерсы на Brent подорожали в ходе торгов на 0,38% - до $82,35 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи поднялась к этому времени на 0,44%, до $76,01 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов уменьшилась на 0,8%, до $75,68 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 27 февраля хотя заметно выросла по сравнению с предыдущим торговым днем (24 февраля), но осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 7,116 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,94 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в понедельник снизился на 0,19% и составил 108,93 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (25-27 февраля) потерял 0,12%, опустившись до 834,99 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "МТС-001P-22" (-0,86%), "Почта России БО-002P-01" (-0,74%) и "РЖД-001P-04R" (-0,66%), а в лидерах роста - облигации "АФК Система-1Р-15" (+0,28%), "ГТЛК-001Р-08" (+0,11%) и "Сбербанк-001Р-SBER17" (+0,09%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Патриот групп" (владелец торговой сети Williams et Oliver) полностью разместило выпуск 3-летних дебютных облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей. Выпуск размещался с 18 октября прошлого года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 16% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны квартальные.

ООО "Реаторг" полностью разместило дебютный 3-летний выпуск облигаций серии 001Р-01 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 16% годовых. Ставки 2-12-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Купоны квартальные. Предусмотрено частичное досрочное погашение облигаций - по 10% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 5-8-го купонных периодов и по 15% планируется погасить в даты окончания 9-12-го купонных периодов. В конце марта 2022 года Мосбиржа зарегистрировала 15-летнюю программу облигаций эмитента объемом до 2 млрд рублей. Облигации в рамках программы могут размещаться на срок до 10 лет.

АФК "Система" (MOEX: AFKS) установила ставку 10-го купона облигаций серии 001P-16 на уровне 8,5% годовых. Компания разместила 10-летний выпуск на 5 млрд рублей в декабре 2020 года по ставке квартального купона 6,1% годовых до оферты с исполнением 10 марта 2023 года.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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