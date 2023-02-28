Рубль может укрепиться до 73,5 руб./$1 в ближайшее время - ПСБ

Курс валютной пары доллар/рубль сохраняет локальный потенциал выхода к отметке 73,5 руб./$1 при поддержке активности экспортеров, однако к концу текущей недели возможна компенсация долларом своих потерь, считает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

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