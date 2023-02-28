Индекс Мосбиржи начнет торги вторника в диапазоне 2230-2250п - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию во вторник с изменения не более чем на 0,5%, в диапазоне 2230-2250 пунктов, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Сочетание ряда факторов создает условия для открытия индекса Мосбиржи со сдержанным отклонением, но внутри дня не исключен успешный пробой ближайшего важного сопротивления, расположенного в районе 2250 пунктов. В качестве ближайших поддержек для индекса выступят уровни 2220, 2200 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2260, 2280 пунктов", - указывает эксперт в комментарии.

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