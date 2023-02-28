Котировки акций Мосбиржи пока сохраняют потенциал роста - БКС Экспресс

Котировки акций "Московской биржи" пока сохраняют потенциал роста - цена бумаги поднялась на максимумы с апреля прошлого года, достигнув 115 рублей за штуку, в моменте наблюдается локальная перегретость, но ближайшие цели могут быть выше уровня в 120 рублей, сообщается в обзоре аналитика БКС Экспресс Василия Карпунина.

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