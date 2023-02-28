"Финам" подтверждает рейтинг" держать" для акций NetEase

"Финам" подтверждает рейтинг" держать" для акций китайского разработчика онлайн-игр NetEase Inc. с прогнозной стоимостью на уровне 133,2 гонконгского доллара (HKD) за штуку на Гонконгской бирже и $85,5 за штуку в США (NASDAQ) после публикации отчетности эмитента за четвертый квартал 2022 года, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании.

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