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Нефтяные цены завершают февраль снижением

Уолл-стрит выросла по итогам торгов в понедельник. Фондовые индексы стран АТР меняются разнонаправленно во вторник. Цены на нефть растут во вторник, но завершают февраль снижением.

Американские фондовые индексы завершили умеренным подъемом сессию в понедельник, немного восстановившись после резкого снижения по итогам предыдущей недели.

На минувшей неделе Dow Jones потерял 3%, что стало самым значительным падением с сентября прошлого года. Индекс S&P 500 опустился на 2,7%, Nasdaq - на 3,3%.

Падение Уолл-стрит спровоцировали сигналы сохранения высокой инфляции в США. Как показали опубликованные в пятницу статданные, индекс потребительских цен (индекс PCE) в Штатах в январе увеличился на 0,6% относительно предыдущего месяца, показав максимальный прирост за полгода.

Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, увеличился также на 0,6% за месяц (в декабре - на 0,4%). В годовом выражении рост индикатора, который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, ускорился до 4,7% по сравнению с 4,6% в декабре. При этом аналитики ожидали менее значительного подъема - на 0,4% и 4,3% соответственно.

"Несмотря на короткую неделю, индекс S&P 500 показал максимальное недельное падение с начала года. Индикатор протестировал 200-дневную скользящую среднюю на уровне 3940 пунктов. Скорее всего, на этом уровне индекс получит некоторую поддержку в краткосрочной перспективе, но в конечном счете мы ожидаем падения ниже этой отметки, что откроет путь к декабрьским минимумам в районе 3775 пунктов", - написал старший технический стратег BTIG Джонатан Крински.

Тем временем в понедельник стало известно, что объем заказов на товары длительного пользования в США в январе упал на 4,5% относительно декабря, когда показатель подскочил на 5,1%. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали снижения на 4%.

Аналитики отчасти объясняют рост индексов в понедельник некоторым снижением доходности американских гособлигаций, отмечает MarketWatch.

Акции биотехнологической компании Seagen Inc. подскочили на 10% на сообщениях СМИ о том, что американский фармацевтический гигант Pfizer Inc. (SPB: PFE) ведет переговоры о покупке компании. Рыночная стоимость Seagen сейчас составляет около $30 млрд, и покупатель, вероятно, должен будет доплатить надбавку к этой сумме.

Капитализация Pfizer ссократилась на 2,3%.

Цена бумаг Union Pacific Corp. (SPB: UNP) выросла на 11% на новости, что железнодорожный оператор планирует найти замену нынешнему главному исполнительному директору Лэнсу Фрицу в 2023 году. Как говорится в пресс-релизе компании, "совет директоров ищет CEO с длинным послужным списком и опытом в сфере безопасности, операционной эффективности, улучшения клиентских сервисов, инноваций, а также корпоративной культуры и устойчивого развития".

Стоимость американских депозитарных расписок Li Auto (SPB: LI) увеличилась на 0,3%. Китайский производитель электромобилей отчитался о росте выручки в четвертом квартале в 1,7 раза благодаря повышению продаж и ожидает сохранения высоких темпов роста в текущем квартале.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 72,17 пункта (0,22%) и составил 32889,09 пункта. Лидером роста в индексе стали акции Caterpillar (SPB: CAT) Inc., подорожавшие на 1,6%, а лидером снижения - бумаги Walgreens Boots Alliance (SPB: WBA), подешевевшие на 1,2%.

Standard & Poor''s 500 повысился на 12,2 пункта (0,31%) - до 3982,24 пункта.

Nasdaq Composite подскочил на 72,04 пункта (0,63%) и составил 11466,98 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показывают единой динамики на торгах во вторник.

Трейдеры оценивают сигналы, касающиеся дальнейшего направления политики Федеральной резервной системы (ФРС), а также статданные по экономике Японии.

Фьючерсный рынок ожидает, что ставка ФРС достигнет пика на уровне 5,4% в этом году, хотя месяц назад максимальный уровень ставки оценивался в 5%, отмечает агентство Bloomberg. Повышение ставки ФРС оказывает влияние на все рынки, поскольку, в частности, увеличивает стоимость заимствования в долларах.

Статданные из Японии, опубликованные во вторник, показали ускорение темпов роста розничных продаж в стране до максимального уровня с мая 2021 года благодаря полному снятию карантинных ограничений.

Показатель поднялся в январе на 6,3% в годовом выражении после повышения на 3,8% в декабре, сообщило министерство экономики, торговли и промышленности Японии. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал рост на 4%.

В то же время, промпроизводство в Японии в прошлом месяце, согласно предварительным данным, снизилось на 4,6% относительно декабря - самыми резкими темпами за восемь месяцев. Эксперты в среднем ожидали уменьшения показателя на 2,6%.

Японский индекс Nikkei 225 колеблется между ростом и снижением в ходе торгов.

Акции Tokyo Electron теряют в цене 0,4%, Japan Post - 1,3%, Japan Tobacco - также 1,3%. В то же время бумаги SoftBank Group подорожали на 0,5%, Mercari - на 3,8%, Recruit Holdings - на 0,8%, Renesas Electronics - на 2,6%.

Гонконгский фондовый индекс Hang Seng теряет 0,6% в ходе торгов, китайский Shanghai Composite - 0,2%.

Акции Hong Kong Exchanges подешевели на 1,8%, BYD Co. - на 0,7%, Meituan (SPB: 3690) - на 0,6%, Tencent (SPB: 700) Holdings - на 0,6%. В то же время в Гонконге дорожают акции Anta Sport (+0,8%) и AIA Group (+1,3%).

В Шанхае дешевеют акции производителя алкоголя Kweichow Moutai (-1,5%), Great Wall Motor (-1,6%), Air China (-0,1%).

Южнокорейский фондовый индекс KOSPI поднялся на 0,3% на торгах во вторник, австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,47%.

Цены на нефть поднимаются во вторник, но завершают февраль снижением.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 мск во вторник составляет $82,59 баррель, что на $0,14 (0,17%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. В понедельник эти контракты подешевели на $0,71 (0,9%), до $82,45 за баррель.

Срок биржевого обращения апрельских контрактов истекает с завершением сессии во вторник. Более активно торгуемые майские фьючерсы на Brent подорожали в ходе торгов на $0,16 (0,2%) - до $82,2 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,22 (0,29%), до $75,9 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов уменьшилась на $0,64 (0,8%), до $75,68 за баррель.

С начала февраля сорт Brent подешевел на 2,5%, WTI - на 4%. Нефтяной рынок завершает в минусе четвертый месяц подряд на фоне ужесточения денежно-кредитной политики в США, а также роста запасов нефти в стране, при недостаточно быстром восстановлении спроса в Китае.

"Данные из КНР говорят о росте мобильности в стране после снятия карантинных ограничений, однако рынку необходимы более конкретные сигналы подъема деловой активности", - отмечает аналитик Saxo Capital Markets Pte. Чару Чанана, слова которой приводит агентство Bloomberg.

Сигналы устойчивости инфляции в Штатах говорят в пользу дальнейшего подъема базовой ставки Федеральной резервной системой (ФРС) и ее длительного сохранения на уровне, который будет сдерживать экономическую активность. Ужесточение политики Федрезервом также способствует укреплению доллара США, что отрицательно сказывается на сырьевых рынках.

Тем временем запасы нефти в Штатах находятся на максимуме с мая 2021 года. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли по итогам восьмой недели подряд и достигли самого высокого уровня с июня 2021 года.

Глава Vitol Group Рассел Харди ожидает, что цены на нефть поднимутся выше $100 за баррель позднее в этом году.

"Спрос на нефть, вероятно, поднимется до рекордных максимумов во втором полугодии, - заявил Харди в интервью Bloomberg. - Перспектива повышения цен до $90-100 за баррель во второй половине года вполне реальна".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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