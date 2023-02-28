Котировки нефти краткосрочно могут остаться в диапазоне $80-85/барр. - БКС Экспресс

Котировки нефти марки Brent могут остаться в диапазоне $80-85 за баррель в краткосрочной перспективе, полагает эксперт БКС Экспресс Игорь Галактионов.

"Нефтяные цены были под давлением в понедельник, но ограничились небольшим снижением, которое укладывается в рамки среднедневной волатильности. Новостей, которые могли бы значимо повлиять на динамику нефтяных котировок, не появлялось. В фокусе внимания был российский нефтяной экспорт., отмечает аналитик в комментарии. - Фьючерсы на нефть марки Brent торгуются вблизи средних уровней, характерных для последних месяцев. Амплитуда колебаний снижается, что может говорить о формировании определенного консенсуса участников по поводу справедливых цен. Краткосрочно коридор $80-85 за баррель может сохраняться. При этом среднесрочно уровень неопределенности довольно высок, так что на затяжной период низкой волатильности рассчитывать не стоит".

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