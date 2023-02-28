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28 февраля 2023 года 09:01
Котировки нефти краткосрочно могут остаться в диапазоне $80-85/барр. - БКС Экспресс
Котировки нефти марки Brent могут остаться в диапазоне $80-85 за баррель в краткосрочной перспективе, полагает эксперт БКС Экспресс Игорь Галактионов. "Нефтяные цены были под давлением в понедельник, но ограничились небольшим снижением, которое укладывается в рамки среднедневной волатильности. Новостей, которые могли бы значимо повлиять на динамику нефтяных котировок, не появлялось. В фокусе внимания был российский нефтяной экспорт., отмечает аналитик в комментарии. - Фьючерсы на нефть марки Brent торгуются вблизи средних уровней, характерных для последних месяцев. Амплитуда колебаний снижается, что может говорить о формировании определенного консенсуса участников по поводу справедливых цен. Краткосрочно коридор $80-85 за баррель может сохраняться. При этом среднесрочно уровень неопределенности довольно высок, так что на затяжной период низкой волатильности рассчитывать не стоит". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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