28 февраля 2023 года 08:40
Рубль утром стабилен относительно доллара и юаня в ожидании новых стимулов к движению
Москва. 28 февраля. Доллар США и юань стабильны на Московской бирже на старте торгов во вторник, рубль не меняется в ожидании новых стимулов к движению.
По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 74,6675 руб./$1 (+6,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 76,48 коп. ниже уровня действующего официального курса.
Китайский юань к этому времени снизился на Московской бирже на 0,1 коп. - до 10,709 рубля.
По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", стабильность рубля обусловлена отсутствием ярких сигналов, способных задать ему направление движения. Нацвалюта ранее уже отреагировала на новые санкционные ограничения. Мировые рынки капитала и нефтяные котировки во вторник утром колеблются в слабом плюсе. Заметный рост рубля накануне благодаря поддержке компаний-экспортеров перед основными налоговыми выплатами месяца также завершился.
Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $82,59 за баррель, что на 0,17% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена апрельских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $75,91 за баррель, что на 0,3% выше итогового значения предыдущей сессии.
Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах во вторник растут: японский Nikkei 225 поднимается на 0,33%, китайский CSI300 - на 0,04%, гонконгский Hang Seng на 0,43%, южнокорейский Kospi - на 0,99%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,45%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 подрастает на 0,14%.
Американские фондовые индексы завершили умеренным подъемом сессию в понедельник, немного восстановившись после резкого снижения по итогам предыдущей недели. Аналитики отчасти объясняют рост индексов в понедельник некоторым снижением доходности американских гособлигаций, отмечает MarketWatch.
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
.
28 февраля 2023 года 15:20
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Татнефти" с целью 344 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 2-6 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8,5%, стоп-приказ: 306 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.
"Дивидендная политика эмитента... читать дальше
.
28 февраля 2023 года 14:55
Банк России, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 7,5% на заседании 17 марта, но пошлет рынку жесткий сигнал, полагает главный экономист Альфа-Банка Наталья Орлова.
"ЦБ РФ сообщил о росте инфляционных ожиданий домохозяйств до 12,2% в феврале с 11,6% в январе. Февральский уровень... читать дальше
.
28 февраля 2023 года 14:34
"Финам" подтверждает рейтинг акций NiSource на уровне "покупать" с целевой ценой $32 за штуку, что предполагает потенциал роста 16%, сообщается в материале инвесткомпании.
"NiSource, вероятно, одна из наиболее чувствительных к расходам на техобслуживание коммунальных компаний США, - отмечает... читать дальше
.
28 февраля 2023 года 14:11
Есть риск дальнейшего ухудшения финансовых показателей Fix Price из-за замедления инфляции и слабого потребительского спроса, полагает аналитик Альфа-банка Евгений Кипнис.
"Fix Price опубликовала финансовые результаты по МСФО за IV кв. и 2022 год. Сильный рубль и усилия компании по управлению... читать дальше
.
28 февраля 2023 года 13:44
"Финам" сохраняет рейтинг акций American Electric Power на уровне "покупать" с целевой ценой $109 за штуку и потенциалом роста 21% от текущих уровней, сообщается в материале инвесткомпании.
"Владелец крупнейшей по протяженности системы магистральных сетей в США представил весьма неплохие... читать дальше
.
28 февраля 2023 года 13:21
"Альфа-Капитал" ожидает высоких финансовых результатов от банковского сектора РФ в 2023 году, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Александра Джиоева.
"Чистая прибыль российского банковского сектора по итогам января выросла в 1,5 раза г/г - почти до 260 млрд рублей, при этом доля... читать дальше
.
28 февраля 2023 года 12:56
БКС Экспресс открыл торговую идею "покупать акции "Московской биржи" с целью 130 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 180 дней. Цена входа: 110 рублей, потенциальная доходность: 18,2%, говорится в комментарии аналитика Евгения Калянова.
"Поддержку акциям составляют сильные результаты... читать дальше
.
28 февраля 2023 года 12:32
Потенциал роста котировок GDR Fix Price оставляет 22% на горизонте года, полагают аналитики "Тинькофф Инвестиций".
"Рост выручки Fix Price по итогам 2022 года замедлился до +20,5% г/г с +21,3% годом ранее, при этом средний чек увеличился на 14% г/г (максимум среди ритейлеров), - констатируют... читать дальше
.
28 февраля 2023 года 12:11
"Мои Инвестиции" обновили топ-10 наиболее интересных акций Китая, торгующихся на "СПБ бирже", сообщается в материале аналитиков телеграм-канала.
Текущий список бумаг: Tencent, Alibaba Group Holding, China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec), Baidu Inc., Li Auto, Xinyi Solar, AIA Group, China... читать дальше
.
28 февраля 2023 года 11:50
БКС Экспресс досрочно закрыл торговую идею "покупать обыкновенные акции Сбербанка с целью 170 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 240 дней, открытую 12 июля 2022 года, в связи с достижением целевого ориентира, сообщается в комментарии инвестиционной компании.
"Доходность от курсового роста... читать дальше
.
28 февраля 2023 года 11:37
Москва. 28 февраля. Рынок акций РФ утром во вторник консолидируется при смешанной динамике "фишек" из-за фиксации прибыли игроками в ряде бумаг, а также на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок. Индекс Мосбиржи в начале торгов поднимался к 2260 пунктам, 2-недельному максимуму, после чего сдала назад обратно к 2240 пунктам. читать дальше
.
28 февраля 2023 года 11:30
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" бумагам iShares Biotechnology ETF с прогнозной стоимостью на уровне $166,7 за штуку на горизонте года, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.
"Индексный фонд с привязкой к биотехнологическому сектору выглядит значительно недооцененным с... читать дальше
.
28 февраля 2023 года 11:10
Вероятна стабилизация валютного курса в диапазоне 74-76 руб./$1 в ближайшие дни, считают аналитики "Солид Брокер".
Эксперты отмечают, что в начале недели курсы ведущих мировых валют на российском рынке отступили от многомесячных максимумов, установленных 24 февраля. Укреплению рубля способствовала... читать дальше
.
28 февраля 2023 года 10:52
Доходности рублевых гособлигаций могут вырасти на несколько базисных пунктов на торгах во вторник, как это обычно происходит перед аукционами Минфира РФ, говорится в материале аналитиков SberCIB Investment Research.
Котировки нефти марки Brent могут приблизиться к уровню $83 за баррель во вторник,... читать дальше
.
28 февраля 2023 года 10:38
Доходность бумаг "ММК" и "Северстали" может составить 20% к середине весны, полагают аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ").
"Экспортные цены на заготовку продолжают расти на фоне повышения спроса на арматуру в Турции. Поставки из России ограничены - сталелитейщики отмечают сильный внутренний... читать дальше
.