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27 февраля 2023 года 19:42

Рубль по итогам понедельника уверенно вырос к доллару и евро перед пиком налогового периода февраля

Москва. 27 февраля. Доллар США и евро активно подешевели на Московской бирже по итогам торгов понедельника; рубль уверенно вырос к бивалютной корзине, скорректировавшись вверх после падения значительную часть месяца и перед перечислением в бюджет основных налогов февраля.

Курс доллара США составил 74,6 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 1,52 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 79,29 руб./EUR1, подешевев на 1,09 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,33 рубля - до 76,7 рубля. Курс китайского юаня опустился на 14 копеек - до 10,74 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль уверенно вырос к доллару и евро по итогам торгов понедельника в рамках коррекции после падения значительную часть февраля и благодаря повышенному спросу на рублевую ликвидность перед завтрашними перечислениями налогов в бюджет. Во вторник компаниям-экспортерам предстоит перечислить в бюджет НДПИ, НДД и акцизы.

Участники торгов принимают во внимание и изменение параметров налогообложения нефтяной отрасли, соответствующий закон в понедельник подписал президент России Владимир Путин. Речь идет о применении дисконтов к цене Brent в расчете налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), налога на добавленный доход (НДД) и обратного акциза на нефть, а также о налоговом вычете для "Газпром нефти" (MOEX: SIBN). Закон вступает в силу с 1 апреля 2023 года.

Правительство в первой декаде февраля внесло в Госдуму законопроект, которым ограничивается величина цены нефти Urals, с которой взимаются нефтяные налоги, при этом ограничения будут постепенными. Так, в апреле налоги будут взиматься с цены Urals, не меньшей, чем цена Brent (североморский датированный) минус $34 за баррель, в мае - минус $31 за баррель, в июне - минус $28 за баррель, с июля - минус $25 за баррель.

В декабре 2022 года - январе 2023 года, после начала действия эмбарго на импорт российской нефти в Евросоюз, дисконт цены Urals к Brent снова вернулся на уровень $35-40 за баррель, который наблюдался весной 2022 года, но к лету снизился до $10 за баррель.

Введение ограничения на цену Urals для налогообложения позволит сохранить доходы российского бюджета в 2023 году в объеме 660 млрд рублей, рассчитывает Минфин.

"Курс рубля ослабился к основным валютам на прошедшей неделе, ключевая пара "доллар-рубль" закрепилась выше 75 руб./$1. Валютный рынок не отреагировал на явное снижение напряженности после оглашения послания президента Федеральному собранию. ЦБ, очевидно, продолжит и дальше сдерживать волатильность рынка валютными интервенциями, но баланс по-прежнему остается не на стороне укрепления рубля из-за утвержденного дисконта бенчмарка российской нефти для налогообложения в ближайшие месяцы", - рассказал "Интерфаксу" управляющий активами УК "ПСБ" Андрей Алексеев.

"Возвращение большинства инвесторов к торгам после длинных выходных в России сгладило фактор "тонкого" рынка, и курсы валют вернулись к своим стандартным значениям. Санкционная премия уже отражена в котировках. Поддержку рублю сейчас оказывает завершающийся в России налоговый период", - отмечает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

"На российском валютном рынке в утренние часы рубль торговался вблизи своих минимумов прошлой недели, отыгрывая ужесточение санкционной риторики. Однако с середины дня ситуация изменилась в пользу российской валюты, а доллар, евро и юань растратили все преимущество и постепенно ушли в заметный минус. Основную поддержку российской валюте, по всей видимости, оказывала подготовка участников к уплате основных налоговых платежей во вторник. Завтра, в пик налоговых платежей, рубль, вероятно, попытается удержать достигнутые сегодня максимумы, в том числе удержать доллар ниже 75 руб. Однако после исчерпания эффекта от налогового фактора можно ожидать возобновления давления на российскую валюту", - говорит начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Снижение цен на нефть немного ускорилось вечером в понедельник на опасениях роста процентных ставок и запасов топлива в США.

Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК подешевели на 0,82% - до $82,48 за баррель. Котировки апрельских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на 0,94% - до $75,6 за баррель.

Сигналы сохранения высокой инфляции в США и другие данные, указывающие на устойчивость американской экономики, заставили инвесторов пересмотреть свои прогнозы относительно политики Федрезерва. Теперь ожидается, что процентная ставка будет повышена сильнее, чем прогнозировалось ранее, что окажет негативное влияние на американскую экономику и спрос на топливо.

Кроме того, ожидания более агрессивной денежно-кредитной политики подтолкнули вверх курс доллара, что стало негативным фактором для сырьевых товаров, включая нефть.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 28 февраля на 72,36 копейки, до 75,4323 руб./$1, и увеличил курс евро на 5,14 копейки, до 79,623 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в понедельник поднялся на 23,31 копейки по отношению к прошлой среде и составил 75,4946 руб./$1. В четверг и пятницу торги данным контрактом не проводились из-за официальных выходных дней в России. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК, напротив, опустился на 35,63 копейки относительно пятницы и составил 75,2923 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 335,28 млн, из которых $830,559 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 504,721 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 9,22 копейки относительно прошлой среды, до 79,6882 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" снизился относительно пятницы на 54,27 копейки, подешевев до 79,5125 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 060,478 млн, из которых EUR434,426 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR626,052 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов лишь немного изменились в понедельник относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" поднялась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 7,58% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок повысилась на 1 б.п. - до 7,67% годовых. Ставка на срок 1 месяц выросла на 2 б.п. - до 7,9% годовых, ставка на срок 3 месяца упала на 4 б.п. - до 8,31% годовых, ставка на срок 6 месяцев осталась на прежнем уровне - 8,53% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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