Цены евробондов РФ продемонстрировали в понедельник смешанную динамику, несмотря на позитивную коррекцию UST

Москва. 27 февраля. Котировки российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали в понедельник смешанную динамику, несмотря на позитивную коррекцию цен американских казначейских обязательств (US Treasuries) после их падения на прошедшей неделе. При этом рынок валютного госдолга РФ нейтрально отреагировал на объявление новых антироссийских санкций со стороны США и Европы. Суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков евробондов РФ сузились, а для ряда бумаг - расширились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за день всего на 2 базисных пункта, подорожав до 61,3% от номинала (их доходность не изменилась и составила 10,46% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 64,83% от номинала (их доходность выросла на 1 базисный пункт - до 9,63% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 4 базисных пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 20 базисных пунктов, подорожав до 43,02% от номинала (его доходность снизилась на 4 базисных пункта и составила 12,62% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене на 15 базисных пунктов - до 43,83% от номинала (их доходность снизилась на 3 базисных пункта - до 34,22% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подешевели на 2 базисных пункта - до 43,2% от номинала (их доходность выросла на 8 базисных пунктов и составила 26,75% годовых), в то время как евробонды РФ с погашением в 2029 году прибавили в цене 50 базисных пунктов, подорожав до 41,92% от номинала (их доходность снизилась на 23 базисных пункта - до 22,2% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году подешевел за день на 41 базисный пункт - до 85,91% от номинала (его доходность выросла на 160 базисных пунктов - до 35,26% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась всего на 2 базисных пункта, составив 65,95% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 27 февраля была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки базовых активов (US Treasuries) демонстрируют в ходе торгов в понедельник позитивную коррекцию после нескольких дней падения на опасениях затягивания текущего цикла подъема ставки ФРС для борьбы с высокой инфляцией.

Падение Уолл-стрит на прошлой неделе спровоцировали сигналы сохранения высокой инфляции в США. Как показали опубликованные в пятницу статданные, индекс потребительских цен (индекс PCE) в Штатах в январе увеличился на 0,6% относительно предыдущего месяца, показав максимальный прирост за полгода. Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, увеличился также на 0,6% за месяц (в декабре - на 0,4%). В годовом выражении рост индикатора, который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, ускорился до 4,7% по сравнению с 4,6% в декабре. При этом аналитики ожидали менее значительного подъема - на 0,4% и 4,3% соответственно.

Тем временем 27 февраля стало известно, что объем заказов на товары длительного пользования в США в январе упал на 4,5% относительно декабря, когда показатель подскочил на 5,1%. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали снижения на 4%.