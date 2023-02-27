Цены евробондов РФ продемонстрировали в понедельник смешанную динамику, несмотря на позитивную коррекцию UST
Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за день всего на 2 базисных пункта, подорожав до 61,3% от номинала (их доходность не изменилась и составила 10,46% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 64,83% от номинала (их доходность выросла на 1 базисный пункт - до 9,63% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 4 базисных пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 20 базисных пунктов, подорожав до 43,02% от номинала (его доходность снизилась на 4 базисных пункта и составила 12,62% годовых).
Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене на 15 базисных пунктов - до 43,83% от номинала (их доходность снизилась на 3 базисных пункта - до 34,22% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подешевели на 2 базисных пункта - до 43,2% от номинала (их доходность выросла на 8 базисных пунктов и составила 26,75% годовых), в то время как евробонды РФ с погашением в 2029 году прибавили в цене 50 базисных пунктов, подорожав до 41,92% от номинала (их доходность снизилась на 23 базисных пункта - до 22,2% годовых).
Самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году подешевел за день на 41 базисный пункт - до 85,91% от номинала (его доходность выросла на 160 базисных пунктов - до 35,26% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась всего на 2 базисных пункта, составив 65,95% от номинала.
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 27 февраля была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки базовых активов (US Treasuries) демонстрируют в ходе торгов в понедельник позитивную коррекцию после нескольких дней падения на опасениях затягивания текущего цикла подъема ставки ФРС для борьбы с высокой инфляцией.
Падение Уолл-стрит на прошлой неделе спровоцировали сигналы сохранения высокой инфляции в США. Как показали опубликованные в пятницу статданные, индекс потребительских цен (индекс PCE) в Штатах в январе увеличился на 0,6% относительно предыдущего месяца, показав максимальный прирост за полгода. Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, увеличился также на 0,6% за месяц (в декабре - на 0,4%). В годовом выражении рост индикатора, который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, ускорился до 4,7% по сравнению с 4,6% в декабре. При этом аналитики ожидали менее значительного подъема - на 0,4% и 4,3% соответственно.
Тем временем 27 февраля стало известно, что объем заказов на товары длительного пользования в США в январе упал на 4,5% относительно декабря, когда показатель подскочил на 5,1%. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали снижения на 4%.