"Финам" повысил рейтинг акций Intel до "держать"

"Финам" повысил рейтинг акций Intel Corp. с "продавать" до "держать", сохранив целевую цену на уровне $25 за штуку на ноябрь 2023 года, сообщается в комментарии аналитика Александра Ковалева.

"Intel продолжает оптимизировать расходы и во второй половине февраля сообщила о сокращении дивидендов на 66%. Согласно нашей оценке, после коррекции акции Intel торгуются вблизи своей справедливой стоимости, оставаясь под давлением большой группы прочих факторов, в числе наиболее существенных - слабый прогноз на первую половину 2023 года и продолжающееся снижение спроса на рынке ПК", - отмечает эксперт.

Среди рисков для компании Ковалев выделяет дальнейшее ухудшение покупательской активности на ключевых рынках и недостаточную отдачу от осуществляемых инвестиций. На взгляд аналитика, если глобальные продажи ПК продолжат падение, Intel придется вновь скорректировать финансовые прогнозы и заметно снизить планируемый объем инвестиций на ближайшие годы, что ударит по стратегическим приоритетам компании.

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