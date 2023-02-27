"БКС МИ" повысил целевую цену акций Quanta Services до $189

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил целевую цену акций Quanta Services со $168 до $189 за штуку, сохранив рекомендацию "покупать" для бумаг компании, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"23 февраля Quanta опубликовала результаты за 4К22. Скорректированная прибыль на акцию (EPS) выросла до $1,68 против $1,54 в 4К21 и превысила консенсус-прогноз $1,60. Основным фактором роста прибыли стало существенное повышение выручки в сегменте инфраструктурных решений для энергетики на базе возобновляемых источников. Выручка увеличилась до $4,42 млрд против $3,92 млрд ранее и превысила консенсус на $135 млн. Скорректированная EBITDA выросла до $450 млн с $391 млн. С учетом этих факторов мы подтверждаем прогноз EPS компании на 2023 год на уровне $7,50 и даем прогноз на 2024 год на уровне $8,50", - пишут эксперты.

Они ожидают, что Quanta получит поддержку от роста капрасходов электроэнергетических компаний, расширения услуг 5G и ШПД в сельской местности, а также закона 2021 года об инфраструктурных инвестициях, предусматривающего выделение средств на развитие электроэнергии из возобновляемых источников, строительство станций подзарядки для электромобилей, финансирование технологий помощи электроэнергетическим компаниям в экстремальных погодных условиях.

Quanta Services предоставляет инфраструктурные решения для электроэнергетической отрасли, нефтегазового сектора, сектора коммуникаций и возобновляемых источников энергии.

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