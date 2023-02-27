Акции Mirati Therapeutics интересны для долгосрочных покупок - Freedom Finance Global

Акции Mirati Therapeutics интересны для долгосрочных покупок, полагает директор аналитического управления Freedom Finance Global Вадим Меркулов.

"Mirati может недолго оставаться компанией с единственным одобренным продуктом, - пишет эксперт. - Уже в 2023 году будут опубликованы результаты III фазы клинических испытаний еще одного потенциального онкопрепарата в портфеле компании. Речь о Sitravatinib - ингибиторе, усиливающем иммунный ответ организма при НМРЛ. Публикация результатов исследования SAPPHIRE ожидается в апреле-июне текущего года. Мы расцениваем текущую просадку котировок Mirati как возможность для входа в долгосрочную позицию".

По мнению Меркулова, компания сохраняет привлекательность с фундаментальной точки зрения: бизнес переходит из исследовательской фазы в коммерческую. Компания проводит сразу несколько клинических испытаний на поздних стадиях, что требует крупных денежных вливаний. При этом Mirati располагает $1,2 млрд денежных средств и их эквивалентов на балансе.

"Этой суммы, по нашим расчетам, достаточно для поддержания деятельности компании до середины 2024 года. Не исключено, что Mirati будет вынуждена привлечь дополнительное финансирование. Наш долгосрочный таргет для бумаги - $80. Рекомендация - "покупать", - резюмирует аналитик инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.