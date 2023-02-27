Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг "держать" для акций EOG и "продавать" для Cheniere

Аналитики "Инвестиционного банка Синара" сохраняют рейтинг "держать" для акций EOG Resources и "продавать" для бумаг Cheniere Energy Inc., сообщается в обзоре.

"Скорректированная чистая прибыль EOG Resources в $3,3 на акцию оказалась лишь несущественно ниже консенсус-прогноза, но пессимизма участникам рынка добавил резкий рост капзатрат в текущем году ($5,8-6,2 млрд против $4,6 млрд)", - отмечают эксперты.

"Компания Cheniere показала EBITDA за 4К22 на 4% лучше консенсус-оценки и объявила о начале работы над новым масштабным СПГ-проектом, благодаря чему ее акции достигли максимума этого года. Тем не менее, учитывая большие обязательства по деривативам и прогнозируемое самой компанией снижение EBITDA в 2023 году, мы по-прежнему негативно оцениваем акции эмитента", - указывают аналитики банка.

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