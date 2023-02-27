Рубль днем растет к доллару и евро перед пиком налогового периода февраля

Москва. 27 февраля. Доллар США и евро заметно дешевеют на Московской бирже в понедельник днем; рубль растет к бивалютной корзине, корректируясь вверх после падения значительную часть месяца и перед перечислением в бюджет основных налогов февраля.

Курс доллара США составил 75,18 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 94,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 79,4 руб./EUR1, подешевев на 97,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 96,1 копейки - до 77,08 рубля. Курс китайского юаня опустился на 10,5 копейки - до 10,77 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно повышается к доллару и евро в ходе дневных торгов в рамках коррекции после падения значительную часть февраля и благодаря повышенному спросу на рублевую ликвидность перед завтрашними перечислениями налогов в бюджет. Во вторник компаниям-экспортерам предстоит перечислить в бюджет НДПИ, НДД и акцизы.

Участники торгов принимают во внимание и изменение параметров налогообложения нефтяной отрасли, соответствующий закон в понедельник подписал президент России Владимир Путин. Речь идет о применении дисконтов к цене Brent в расчете налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), налога на добавленный доход (НДД) и обратного акциза на нефть, а также о налоговом вычете для "Газпром нефти" (MOEX: SIBN). Закон вступает в силу с 1 апреля 2023 года.

Правительство в первой декаде февраля внесло в Госдуму законопроект, которым ограничивается величина цены нефти Urals, с которой взимаются нефтяные налоги, при этом ограничения будут постепенными. Так, в апреле налоги будут взиматься с цены Urals, не меньшей, чем цена Brent (североморский датированный) минус $34 за баррель, в мае - минус $31 за баррель, в июне - минус $28 за баррель, с июля - минус $25 за баррель.

В декабре 2022 года - январе 2023 года, после начала действия эмбарго на импорт российской нефти в Евросоюз, дисконт цены Urals к Brent снова вернулся на уровень $35-40 за баррель, который наблюдался весной 2022 года, но к лету снизился до $10 за баррель.

Введение ограничения на цену Urals для налогообложения позволит сохранить доходы российского бюджета в 2023 году в объеме 660 млрд рублей, рассчитывает Минфин.

"Российская валюта в понедельник укрепляется, доллар торгуется немногим выше 75 руб. Поддержку рублю сегодня оказывает продажа валюты со стороны экспортеров для налоговых выплат. Также стоит отметить, что поддержку рублю в среднесрочной перспективе может оказать введенное ранее изменение формулы цены на нефть в целях налогообложения для экспортеров (использование цены Brent с определенным дисконтом вместо цены Urals)", - отмечает руководитель отдела альтернативных инвестиций УК "Первая" Евгений Линчик.

"...Основную помощь российской валюте оказывают налоговые платежи. Напомним, что с переходом на единый налоговый платеж (ЕНП) основная часть налогов теперь уплачивается 28-го числа, то есть в феврале - в самом конце месяца. Ожидаем, что на пике налоговых выплат рубль может попытаться вернуть уровень 75 по USD. Однако после исчерпания эффекта от налогового фактора давление на российскую валюту, вероятно, восстановится в прежнем объеме", - говорит начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"На прошлой короткой неделе рубль слабел. Помимо сократившихся экспортных поступлений, давление на рубль оказывали опасения новых санкций. После их введения курс пары "доллар-рубль" сегодня торгуется у 75,2 руб./$1. На вторник приходится финальный срок для уплаты налогов в феврале, и сейчас компании-экспортеры усиливают продажу валютной выручки, что может ограничивать рост курса пары "доллар-рубль" существенно выше 76,5 руб./$1. В дальнейшем у рубля сохраняется потенциал к коррекционному укреплению, в том числе на фоне анонса в пятницу мартовских объемов продаж юаней по бюджетному правилу", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Цены на нефть умеренно снижаются днем в понедельник на опасениях новых повышений ставок Федеральной резервной системы (ФРС). Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подешевели на 0,46% - до $82,78 за баррель. Котировки апрельских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на 0,42% - до $76 за баррель.

За прошедшую неделю Brent прибавила в цене 0,2%, WTI - 0,3%.

Как показали опубликованные в пятницу статданные, индекс потребительских цен (индекс PCE) в США в январе увеличился на 0,6% относительно предыдущего месяца, показав максимальный прирост за полгода.

Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, увеличился также на 0,6% за месяц (в декабре - на 0,4%). В годовом выражении рост индикатора, который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, ускорился до 4,7% по сравнению с 4,6% в декабре. При этом аналитики ожидали менее значительного подъема - на 0,4% и 4,3% соответственно.

Сохранение высокого уровня инфляции может подтолкнуть Федрезерв к более значительному подъему процентных ставок, что окажет негативное влияние на американскую экономику. Рецессия в свою очередь приведет к сокращению спроса на топливо, отмечают аналитики.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно повысились в среду относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка на срок 6 месяцев, которая осталась на прежнем уровне - 8,53% годовых. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок поднялись на 8 базисных пунктов (б.п.) - до 7,56% и 7,66% годовых. Ставка на срок 1 месяц подросла на 4 б.п. - до 7,88% годовых, ставка на срок 3 месяца увеличилась на 2 б.п. - до 8,35% годовых.