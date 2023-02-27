Повышение ставки ЦБР в марте 2023г по-прежнему маловероятно - ПСБ

Повышение ключевой ставки Банка России по итогам заседания в марте текущего года по-прежнему маловероятно - инфляционные риски пока далеки от реализации, а инфляционные ожидания бизнеса снижаются второй месяц подряд, говорится в комментарии аналитиков Промсвязьбанка (ПСБ).

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