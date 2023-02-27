"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Occidental Petroleum с целью $69 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13,6%, стоп-приказ: $57, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Компания отчитается о финансовых результатах за IV квартал 2022 финансового года в понедельник, 27 февраля. Ожидается, что выручка составит $8,38 млрд, а прибыль на акцию - $1,81. Высокие цены на нефть и растущий спрос на энергоносители должны были оказать положительное влияние на операционные показатели эмитента. Полагаем, что отчетность превзойдет прогнозы, что будет позитивно воспринято рынком", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения цена акции находится вблизи сильного уровня поддержки. Идея на рост бумаги с целью $69. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $57 риск на портфель составит 0,17%", - указывают в "Финаме".

Occidental Petroleum - американская нефтяная компания. Ведет разведку и добычу в США, на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

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