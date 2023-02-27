"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Северстали с целью 1200 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Северстали" с целью 1200 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13,5%, стоп-приказ: 1015 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Восстановление присоединенных территорий (ЛДНР) будет лежать в том числе на металлургах, так как железные конструкции активно используются в строительстве. Кроме того, стимулирование ипотеки государством поддерживает спрос на новостройки", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения восходящий тренд продолжается. В моменте пробивается уровень сопротивления 1048 руб., что говорит о силе тренда. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 1015 руб. риск на портфель составит 0,40%", - указывают в "Финаме".

"Северсталь" - вертикально интегрированная сталелитейная и горнодобывающая компания, владеющая Череповецким металлургическим комбинатом, вторым по величине сталелитейным комбинатом в России. Компания состоит из дивизионов "Северсталь Российская Сталь" и "Северсталь Ресурс".

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