Главные события недели - SberCIB

Февральские индексы PMI в США, ИПЦ за прошедший месяц в еврозоне и Германии выйдут на текущей неделе, отмечают аналитики SberCIB Investment Research.

27 февраля:

- Заказы на товары длительного пользования в США в январе;

- Незавершенные сделки по продаже на рынке недвижимости в США в январе.

28 февраля:

- Индекс доверия потребителей в США в феврале от Conference Board;

- Товарные запасы в розничной торговле в США в январе;

- Индексы цен на экспорт и импорт в Германии в январе.

1 марта:

- Индексы PMI для США, Китая и России в феврале;

- ИПЦ в Германии в феврале;

- Доклад "Социально-экономическое положение России";

- Розничные продажи в Германии в январе.

2 марта:

- ИПЦ в еврозоне в феврале;

- Данные по безработице в еврозоне в феврале.

3 марта:

- Индексы PMI для сферы услуг США, Китая и России;

- ИЦП в еврозоне в январе;

- Счет текущих операций Германии в январе.

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