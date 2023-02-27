Аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив цены бумаг Fix Price и всего сектора ритейла на рынке акций РФ в целом, сообщается в обзоре.

"Сохраняем нейтральный взгляд на бумаги Fix Price, которые торгуются по мультипликатору 6,5 EV/EBITDA 2023 (МСФО 17), с премией более 90% к "Магниту" и X5 Retail Group. Считаем, что непродовольственный ритейл в большей степени чувствителен к снижению располагаемых доходов, - указывает эксперт Елизавета Лебедева. - Подтверждаем нейтральный взгляд на сектор ритейла в целом, так как ожидаем замедление темпов роста выручки компаний на фоне замедления инфляции и слабого спроса. Также возможен негативный эффект на прибыльность компаний из-за повышенного уровня промо-активности".

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