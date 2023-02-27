Рынок акций США может остаться под давлением на текущей неделе - Freedom Finance Global

Фондовый рынок США может остаться под давлением на текущей неделе, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"Усиление инфляционных ожиданий и вероятности возвращения ФРС к более активному ужесточению монетарной политики с сохранением высоких ставок в течение длительного периода способствует повышению доходности десятилетних казначейских облигаций США. В прошлую пятницу она вплотную приблизилась к 4% годовых. Из-за увеличения доходности инструментов с фиксированным доходом, в том числе корпоративных облигаций, снижается привлекательность акций компаний на фондовом рынке", - отмечает эксперт в комментарии.

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