Рубль сохраняет шансы на укрепление до 70-73 руб./$1 во 2К23 - "Локо-Инвест"

Рубль сохраняет шансы на укрепление до 70-73 руб./$1 во втором квартале текущего года, считает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой.

"Поддержка со стороны экспортеров под налоги вряд ли сильно укрепит рубль. Далее на первый план выйдут операции банков по сворачиванию позиций, что грозит повышенной волатильностью на спотовом и срочном рынках. В среднесрочной перспективе комбинация "более узкого ручейка валюты" за рубеж и жесткого контроля над импортом - фактор в пользу рубля. Вместе с постепенной подстройкой сырьевого экспорта к санкциям это позволяет нам сохранить прогноз небольшого укрепления рубля во 2К23 (до 70-73 руб./$1), ожидаемый диапазон на год остается неизменным - 70-80 руб./$1", - пишет эксперт в комментарии.

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