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Главная / Мнения аналитиков / Рубль сохраняет шансы на укрепление до 70-73 руб./$1 во 2К23 - "Локо-Инвест"
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27 февраля 2023 года 15:21
Рубль сохраняет шансы на укрепление до 70-73 руб./$1 во 2К23 - "Локо-Инвест"
Рубль сохраняет шансы на укрепление до 70-73 руб./$1 во втором квартале текущего года, считает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой. "Поддержка со стороны экспортеров под налоги вряд ли сильно укрепит рубль. Далее на первый план выйдут операции банков по сворачиванию позиций, что грозит повышенной волатильностью на спотовом и срочном рынках. В среднесрочной перспективе комбинация "более узкого ручейка валюты" за рубеж и жесткого контроля над импортом - фактор в пользу рубля. Вместе с постепенной подстройкой сырьевого экспорта к санкциям это позволяет нам сохранить прогноз небольшого укрепления рубля во 2К23 (до 70-73 руб./$1), ожидаемый диапазон на год остается неизменным - 70-80 руб./$1", - пишет эксперт в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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