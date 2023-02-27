"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Li Auto

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждают рекомендацию "покупать" для акций Li Auto с целевой ценой HKD132 на горизонте года, что предполагает потенциал роста 38% от текущих уровней, сообщается на портале БКС Экспресс.

"Li Auto предоставила позитивные результаты за IV квартал 2022 года, - пишут аналитики. - Выручка - $2,5 млрд, рост на 66% г/г (на уровне ожиданий рынка). Скорректированная операционная прибыль составила CNY 569 млн - рост на 37% г/г. Чистая прибыль на акцию (EPS) составила $0,04 - падение на 14% г/г (на 24% лучше ожиданий рынка). Бумаги Li Auto движутся с осени внутри восходящего канала. После выхода квартального релиза вероятно развитие отскока от нижней границы канала. В течение квартала стоит ожидать продолжения роста по акциям с достижением уровня недавних максимумов на 107,6 HKD".

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