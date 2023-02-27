"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для бумаг Fix Price

"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для GDR Fix Price с целевой ценой 508 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Артема Михайлина.

"Ритейлер Fix Price представил свои финансовые результаты, которые оказались несколько лучше нашего прогноза, - отмечает эксперт. - Даже при не самых сильных операционных показателях, компании удалось поддержать высокую рентабельность бизнеса. Валовая маржа увеличилась на 1,1 п.п. г/г, что отражает способность Fix Price перекладывать инфляцию на полку без потерь. Рентабельность EBITDA незначительно снизилась г/г в основном из-за увеличения расходов на персонал после проведенной индексации зарплат. Долговая нагрузка остается на крайне низком уровне даже после существенного увеличения капитальных затрат в IV кв. из-за строительства новых распределительных центров. Дополнительных прогнозов на 2023 год группа не предоставила".

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