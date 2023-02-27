Alibaba может нарастить выручку в текущем году благодаря восстановлению спроса - Freedom Finance Global

Alibaba может нарастить выручку в текущем году благодаря восстановлению спроса, полагает аналитик Freedom Finance Global Роман Лукьянчиков.

"Компания Alibaba представила результаты за 4К22 выше ожиданий рынка и обрадовала инвесторов улучшенной маржинальностью бизнеса, пишет эксперт. - Мы оцениваем результаты компании нейтрально: руководство Alibaba повторило основные тезисы отчета за прошлый квартал - компания вновь добилось успехов в повышении прибыльности бизнеса, однако даже несмотря на ожидаемое восстановление потребительского спроса риски замедления роста выручки от основного направления бизнеса усиливаются из-за конкуренции с JD.com и Pinduoduo".

Катализатором дальнейшего роста, по мнению Лукьянчикова, может стать направление международных продаж. Поддержку компании может оказать направление логистики, направление потребительских услуг также может показать рост, хотя конкуренция в секторе растет, подчеркивает аналитик.

"Настораживает очередное замедление роста выручки от направления облачных технологий - ранее самого быстрорастущего направления компании, - подчеркивается в комментарии. - Вполне вероятно, что среднесрочная цель Alibaba - повышение прибыльности. Восстановление спроса способно повысить выручку компании в текущем году, однако растущая конкуренция в секторе электронной коммерции повышает риски для развития компании в долгосрочной перспективе. С учетом существенного изменения экономической среды в КНР в положительную сторону по сравнению с III кварталом 2022 года наш таргет по бумагам BABA на рынке США и 9988.HK на рынке Гонконга - $140 и $HK 137 соответственно, рекомендация - "покупать".

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