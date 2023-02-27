Рубль может протестировать отметку 75 руб./$1 на текущей неделе - "Открытие Инвестиции"

Рубль может протестировать отметку 75 руб./$1 на текущей неделе, полагает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.

"Утром в понедельник доллар дешевел к рублю на 54 копейки, до 75,59 руб./$1. Санкции из ожидаемого события перешли в разряд события свершившегося, длинные выходные прошли, а экспортёры несколько активизировали предложение валюты в рамках налогового периода. Мы считаем, что в перспективе нескольких недель курс доллара к рублю будет тяготеть к возвращению в торговый диапазон 70-75 руб./$1. В ближайшие дни более ощутимую поддержку будут оказывать экспортёры. Поэтому считаем, что отметка в 75 руб./$1 может пройти проверку на прочность на этой неделе", - пишет эксперт.

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