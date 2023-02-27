"Финам" подтверждает рейтинг бумаг Fix Price на уровне "покупать"

"Финам" подтверждает рейтинг GDR Fix Price на уровне "покупать" c целевой ценой 458 руб. за бумагу, что соответствует потенциалу роста 27,9% от текущих уровней, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Сергея Кауфмана.

"Компания отчиталась по МСФО за IV квартал 2022 года. На наш взгляд, отчётность нейтральна для бумаг Fix Price. Компания, как и все крупные представители сектора, уверенно наращивает выручку и прибыль на фоне повышенной инфляции и открытия новых магазинов, а также поддерживает маржинальность на высоком уровне. Однако слабые LFL показатели, а также отсутствие новых триггеров для роста и новостей относительно возможного возобновления дивидендных выплат ограничивают позитив от роста выручки и EBITDA. В то же время на долгосрочном горизонте мы сохраняем позитивный взгляд на перспективы бизнеса Fix Price на фоне амбициозных планов компании по открытию новых магазинов", - пишет эксперт "Финама".

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