Пауза в повышении ставки - наиболее вероятный сценарий мартовского заседания ЦБ РФ - Альфа-банк

Пауза в повышении ключевой ставки является наиболее вероятным сценарием заседания ЦБ РФ по денежно-кредитной политике 17 марта, полагает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.

"Как сообщил Росстат, инфляция составила 0,1% н/н за период с 14 по 20 февраля, замедлившись с 0,2% н/н неделей ранее. Таким образом, инфляция с начала месяца достигла 0,5%, и годовая инфляция составила 11,4% г/г на 20 февраля. Оперативные индикаторы указывают на то, что повышение спроса, которое наблюдалось в январе - начале февраля этого года, начало ослабевать. Мы видим, что источником инфляции является продовольственный сегмент и инфляция в сфере услуг, тогда как непродовольственный сегмент демонстрировал дефляцию вторую неделю подряд, несмотря на продолжающееся ослабление курса рубля", - отмечает эксперт.

Главный экономист банка в целом подтверждает свое мнение о том, что на данный момент у ЦБ РФ нет веских аргументов в пользу повышения ключевой ставки. В то же время продолжающийся рост бюджетных расходов в феврале, который создает инфляционное давление, не поддерживает и опцию понижения ставки. Таким образом, пауза выглядит наиболее вероятным сценарием на предстоящем заседании ЦБ РФ 17 марта, полагает Орлова.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.