Инвестбанк Синара позитивно оценивает финансовые результаты Fix Price за 4К22

"Инвестиционный банк Синара" позитивно оценивает финансовые результаты Fix Price по МСФО за 4К22, сообщается в комментарии аналитика Константина Белова.

"Объявленные сегодня финансовые результаты Fix Price по МСФО за 4К22 нам представляются весьма сильными, - пишет эксперт. - Общая выручка от реализации выросла на 14 % г/г, до 76 млрд руб., валовая прибыль - на 18% г/г, до 26 млрд руб., рентабельность по валовой прибыли - на 1,2 п. п. до 34,0%, EBITDA - на 13% г/г, до 15 млрд руб.".

Бизнес-модель Fix Price, по мнению аналитика, хорошо подходит для складывающейся сегодня ситуации, поскольку покупатели больше обращают внимание на цены (и ценностное предложение в целом), что было отражено и в операционных результатах.

"Финансовая отчетность за 4К22 указывает и на способность Fix Price удерживать показатели рентабельности на высоких уровнях в текущих операционных и экономических условиях, в свете чего мы позитивно оцениваем новости", - подчеркивается в комментарии.

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