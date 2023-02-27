Вероятно укрепление рубля на торгах в понедельник-вторник - Росбанк

Вероятно укрепление рубля в течение торговых сессий в понедельник и вторник, полагают аналитики Росбанка.

"Движения российского валютного рынка остаются скачкообразными. Прошлую короткую неделю характеризовала повышенная нервозность торгов, учитывая длинные выходные, ожидания новых санкционных пакетов западных стран и прочие факторы. В понедельник-вторник возможности для тактического укрепления рубля сохраняются - прежде всего, отдавая должное наступлению крайнего срока уплаты налогов (НДПИ, НДС). В то же время полезно держать в уме, что величина месячных выплат по НДПИ, к примеру, сейчас составляет порядка 0,5 трлн руб. - а на пиках прошлого года (апрель 2022 года) почти достигала 1,3 трлн руб. Поэтому даже поддержка рубля в налоговый период обещает не ошеломлять объемами, - пишут эксперты в обзоре. - Важное событие конца текущей недели - публикация Минфином в пятницу сведений по объему операций на валютном рынке в марте".

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