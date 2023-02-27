Санкции окажут ограниченное действие на комиссионный доход TCS Group - "Солид Брокер"

Санкции окажут ограниченное действие на комиссионный доход TCS Group, полагают аналитики "Солид Брокер".

"Безусловно, текущие санкции были ожидаемы банками, и отчасти финансовые организации уже подготовились к предстоящим ограничениям. Например, "Тинькофф Инвестиции" планируют перевести активы клиентов в неподсанкционные депозитарии, однако на время торги иностранными ценными бумагами и БПИФами будут приостановлены. Также в самом банке будут прекращены операции с переводами в евро. Мы считаем, что ничего страшного для TCS Group не произошло, и уверены, что банк и его клиенты смогут легко адаптироваться к текущим ограничениям в течение месяца. Думаем, что санкции окажут лишь ограниченное действие на комиссионный доход TCS Group", - отмечается в комментарии.

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