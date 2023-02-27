Рынок акций РФ после негативного открытия вернулся к росту, индекс Мосбиржи превысил 2225п

Москва. 27 февраля. Рынок акций РФ утром в понедельник вернулся к росту, отыграв снижением в начале торгов ухудшение внешней конъюнктуры и введение новых пакетов антироссийских санкций странами Запада. Индекс Мосбиржи превысил 2225 пунктов во главе с металлургами и Сбербанком, хотя в начале торгов индикатор опускался ниже 2190 пунктов.

К 11:10 МСК индекс Мосбиржи составил 2225,1 пункта (+0,8%), индекс РТС - 927,63 пункта (+1,5%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 2,5%.

Доллар просел до 75,56 рубля (-0,57 рубля).

Подорожали акции "ММК" (MOEX: MAGN) (+2,5%), Сбербанка (+2,3% и +1,8% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,2%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+1,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,8%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,4% и +0,7% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,1%).

Расписки TCS (MOEX: TCSG) Group упали на 4,6% - до 2527,5 рубля. В прошлую пятницу расписки TCS Group выросли на 6,6% после известий, что банк не попал в санкции Великобритании.

Также просели акции Polymetal (MOEX: POLY) (-0,3%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,1%).

В пятницу новые антироссийские санкции ввели Новая Зеландия, Великобритания и США. Поздно вечером в пятницу о введении санкций сообщила Канада - против 129 физических лиц и 63 организаций РФ, в том числе в отношении 50 оборонных предприятий, связанных с российской оборонной промышленностью, включая производство танков, ракет и других систем вооружения, которые Россия использует на Украине.

Совет ЕС в конце прошлой недели утвердил десятый пакет санкций против России, который включает ограничения против трех российских банков, на импорт асфальта, синтетического каучука, запрещает транзит через Россию товаров и технологий двойного назначения. В санкционный список Евросоюза были включены Альфа-банк, Росбанк (MOEX: ROSB) и Тинькофф банк (SPB: TCS), а также Фонд национального благосостояния РФ (ФНБ).

Всего новые ограничения распространяются на экспорт из ЕС на сумму порядка 11,4 млрд евро. В документе отмечается, что "с сегодняшним пакетом ЕС в общей сложности наложил санкции почти на половину (49%) своего экспорта в Россию". Также вводится запрет на ввоз асфальта и синтетического каучука, эта мера охватывает импорт на сумму порядка 1,3 млрд евро.

Тем временем в Минфине РФ сообщили "Интерфаксу", что новые ограничения, введенные Евросоюзом в отношении ФНБ, не отразятся на планах и доступности для правительства РФ по инвестированию средств фонда. "Новые ограничения не отразятся на доступности для правительства РФ средств ФНБ, все запланированные инвестиции из средств Фонда будут осуществлены в плановом режиме", - пояснили в пресс-службе ведомства.

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, за прошедшие выходные ничего особо негативного не случилось, и рынок акций РФ вернулся к попыткам роста.

В пятницу выросли расписки TCS Group на ожиданиях, что банк не попадет в санкционные списки ЕС. Однако эти ожидания не оправдались, что вызвало падение котировок в понедельник. Также делают попытки коррекции акции банка "Санкт-Петербург" (+0,3%), просевшие в пятницу на новостях, что банк попал в санкционный лист США и Великобритании. Сам банк заявил, что на его деятельности это принципиально не отразится.

Наиболее интересными остаются акции Сбербанка, Мосбиржи, "Роснефти", а также черные металлурги, за исключением НЛМК. "Небольшим позитивом для нефтяных бумаг являются сообщения западных СМИ, что как минимум месяц после введения Западом "потолка" цен на российскую нефть российские нефтяники продавали свою продукцию по ценам гораздо выше $60 за баррель", - отмечает Антонов.

По оценке аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, новые пакеты антироссийских санкций окажут ограниченное влияние на рынок.

США, Европа и Великобритания в конце прошлой недели ввели новые санкции против России, под которые подпали, в частности, Тинькофф банк, банк "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), МТС-Банк (MOEX: MBRD), Альфа-банк, Росбанк, а также Фонд национального благосостояния, предприятия металлургического сектора и горной промышленности РФ.

Рынок акций в начале торгов в понедельник отыграл снижением новые санкционные пакеты США, ЕС и Великобритании, среди наиболее пострадавших эмитентов - TCS Group. Сохранение санкционного давления на российский рынок негативно для инвестиционных настроений, хотя в целом уже вполне привычно для участников, что позволяет ожидать последующего постепенного восстановления даже подпавших под ограничения бумаг (как это уже наблюдалось, в частности, по акциям Сбербанка), отмечает аналитик. Резко негативной реакции на новые санкции не демонстрирует и рубль. На зарубежных площадках настроения ухудшились в ожидании сохранения жесткой политики центральных банков, а нефть продолжает торговлю в боковом диапазоне.

Ближайшее сопротивление для индекса Мосбиржи расположено у 2225 пунктов, а ключевая поддержка - у 2145 пунктов, полагает Кожухова.

Аналитики компании "БКС Мир инвестиций" также полагают, что в краткосрочной перспективе у российского рынка акций есть некоторые шансы подрасти, однако полноценного подъема развить не получится без серьезных драйверов, поэтому в ближайшие недели активизация покупателей вряд ли произойдет. Нефть остается волатильной по мере появления все новых комментариев про глобальную рецессию. В США волатильная консолидация может продолжиться на фоне корректировок излишних надежд относительно смягчения монетарной политики ФРС.

В США в пятницу индексы акций снизились на 1-1,7% во главе с Nasdaq, неделя также закрылась снижением на статданных о сохранении высокой инфляции в стране.

По данным Минторга США, расходы населения в январе выросли на 1,8% по сравнению с предыдущим месяцем, максимальными темпами с марта 2021 года. Доходы американцев увеличились на 0,6%. Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 1,3%, второго - на 1%, сообщает Trading Economics.

Индекс потребительских цен (индекс PCE) в январе увеличился на 0,6% относительно предыдущего месяца (максимальный прирост за полгода), а в годовом выражении повысился на 5,4%. В декабре он поднялся на 0,2% и 5,3% соответственно. Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в США (PCE Core, не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов) в январе вырос на 4,7% в годовом выражении при прогнозах роста на 4,3%.

Сохранение высокой инфляции может подтолкнуть Федрезерв к тому, что он поднимет процентные ставки до более высокого уровня и не будет снижать их более продолжительный период времени.

В Азии в понедельник индексы акций также снизились (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, австралийский индекс S&P/ASX200 - на 1,2%, южнокорейский Kospi - на 0,9%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, гонконгский Hang Seng потерял 0,4%), но растут Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 прибавили 0,7-1%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,4%).

На нефтяном рынке цены в начале европейской сессии отыграли утренние потери. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $83,12 за баррель (-0,1% и +1,2% в пятницу), апрельская цена WTI - $76,36 за баррель (+0,1% и +1,2% в пятницу).

Статистика о высокой инфляции в США может подтолкнуть Федрезерв к более значительному подъему процентных ставок, что окажет негативное влияние на американскую экономику. Рецессия, в свою очередь, приведет к сокращению спроса на топливо, отмечают аналитики.

За прошедшую неделю Brent прибавила в цене 0,2%, WTI - 0,3%.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (+7,1%), ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (+6,7% и +11,3% "префы"), "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (+6,6%), бумаги ПАО "ГАЗ" (MOEX: GAZA) (+5% и +14,4% "префы"), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (+3,3%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (+3,1%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+2,5%).

Подешевели акции VEON (MOEX: VEON) (-3,7%), ПАО "ГИТ" (MOEX: GRNT) (-3,6%), ПАО "СПБ Биржа" (SPB: SPBE) (-2,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 11,92 млрд рублей (из них 5,99 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 548,97 млн рублей на бумаги "Газпрома" и 452,58 млн рублей на акции "Северстали").