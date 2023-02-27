Цена нефти пока сохраняет потенциал роста к $85/барр. - Банк "Санкт-Петербург"

Котировки нефти марки Brent в целом сохраняют потенциал роста к $85 за баррель, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Нефтяные цены пока находятся под давлением: запасы нефти в США продолжают заметно расти, а доллар существенно укрепился в связи с ожиданиями более жесткой политики ФРС. В целом у котировок марки Brent сохраняется потенциал роста к $85 за баррель в дальнейшей перспективе, но пока такая динамика может ограничиваться укреплением доллара", - отмечают эксперты в обзоре.

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