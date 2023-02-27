БКС Экспресс назвал топ-5 облигаций на текущую неделю

БКС Экспресс назвал топ-5 облигаций, которые могут принести на текущей неделе наибольшую доходность при высокой надежности. В него вошли ГидроМашСервис БО-03, МБЭС 001Р-02, Самолет ГК-БО-П11, Брусника финанс 001Р-02 и О''КЕЙ Финанс 001Р-01, сообщается в комментарии инвесткомпании.

Аналитики отмечают, что в корпоративном сегменте рынка облигаций РФ премии за риск остаются стабильными. В первых числах февраля было фиксировалось снижение G-спредов в высокодоходных бумагах, но последние две недели ничего такого не наблюдалось. В то же время отсутствие новых дефолтов позитивно влияет на сектор, так что при отсутствии новых шоков снижение риск-премий может возобновиться, полагают эксперты.

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